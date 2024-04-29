Кривцов: «Краснодару» нужно выигрывать свои игры

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Нужно свои игры выигрывать. Нужно было забивать в первом тайме свои моменты, чтобы, даже если удаление, можно было удержать счёт. Отмена гола? Сомнительно, 50 на 50. Приняли решение не засчитывать, значит, нужно было забивать свои стопроцентные», — приводит слова Кривцова Metaratings.

Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0. В первом тайме судья не засчитал гол Сергея Волкова. Позже игрок получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером, «Зенитом», по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).

Ранее сообщалось, что Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».