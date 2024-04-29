Салихова: видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Видимо, «Краснодар» тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. «По усам текло, а в рот не попало» — про их надежды на чемпионство», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0. В первом тайме судья не засчитал гол Сергея Волкова. Позже игрок получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
«Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером, «Зенитом», по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).
Ранее сообщалось, что Мусаев недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».