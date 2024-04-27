Кириенко: нам принесли официальные извинения за инцидент с гимном, никакого злого умысла не было
«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы понимаем объективно, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Не надо тут усматривать что‑то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать», — приводит слова Кириенко пресс-служба ФБР.
Исполнение гимна России во время награждения Чумгалаковой было прервано из-за технических неполадок. Зрители не растерялись и продолжили петь его без музыкального сопровождения. Позже Федерация бокса Сербии извинились за инцидент с гимном на чемпионате Европы.
В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые россиянка выиграла турнир в 2019 году.
Женская сборная России заняла первое общекомандное место, выиграв три золотых и семь серебряных медалей. Соревнования у девушек проходили в 12 весовых категориях.
Ранее россиянка Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.