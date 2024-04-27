Кириенко: нам принесли официальные извинения за инцидент с гимном, никакого злого умысла не было

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию вокруг награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы в Сербии.

«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы понимаем объективно, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Не надо тут усматривать что‑то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать», — приводит слова Кириенко пресс-служба ФБР.

Исполнение гимна России во время награждения Чумгалаковой было прервано из-за технических неполадок. Зрители не растерялись и продолжили петь его без музыкального сопровождения. Позже Федерация бокса Сербии извинились за инцидент с гимном на чемпионате Европы.

В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые россиянка выиграла турнир в 2019 году.

Женская сборная России заняла первое общекомандное место, выиграв три золотых и семь серебряных медалей. Соревнования у девушек проходили в 12 весовых категориях.

Ранее россиянка Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.