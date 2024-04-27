Медведев рассказал, что у него не получилось в первом сете матча с Арнальди в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Маттео Арнальди в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«В первом сете у меня ничего не получилось найти, но постепенно во время матча я играл всё лучше и лучше, и третий сет, как по мне, был идеальный, на моей подаче не было никаких вопросов, на подаче соперника я мог брейковать больше, но он пару раз неплохо подал в линии. Поэтому я, в принципе, доволен собой и надеюсь, что буду дальше играть, как в третьем сете», — приводит слова теннисиста «Больше!».

Россиянин обыграл итальянца со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

В следующем этапе Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее Циципас проиграл 118-й ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Мадриде.