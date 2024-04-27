RT в Telegram
Подпишись

Медведев рассказал, что у него не получилось в первом сете матча с Арнальди в Мадриде

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над итальянцем Маттео Арнальди в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Медведев рассказал, что у него не получилось в первом сете матча с Арнальди в Мадриде
  • AP

«В первом сете у меня ничего не получилось найти, но постепенно во время матча я играл всё лучше и лучше, и третий сет, как по мне, был идеальный, на моей подаче не было никаких вопросов, на подаче соперника я мог брейковать больше, но он пару раз неплохо подал в линии. Поэтому я, в принципе, доволен собой и надеюсь, что буду дальше играть, как в третьем сете», — приводит слова теннисиста «Больше!».

Россиянин обыграл итальянца со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

В следующем этапе Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее Циципас проиграл 118-й ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Мадриде. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить