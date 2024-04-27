Почётный президент ОКР Жуков назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» малосодержательным

Почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о ничьей в матче 21-го тура с участием ЦСКА и «Спартака».

«Матч получился серым и малосодержательным. Команды ничего не создали в атаке. Единственное, что запомнилось в матче, — это судья не ставил штрафные ни в ту, ни в другую сторону», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём моментам после дерби с ЦСКА.