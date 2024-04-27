Смертин — о фестивале адаптивного футбола: это значимый социальный феномен

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин подвёл итоги прошедшего на федеральной территории Сириус фестиваля «Стальная воля».

В футбольном турнире принимали участие люди с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья.

«На мой взгляд, фестиваль прошёл безупречно. Не являюсь организатором состязаний в прямом смысле слова, скорее — их идеолог. Тонкости каждой из нозологий я не знаю, поэтому было интересно пообщаться с тренером ребят, у которых поражение опорно-двигательного аппарата. Мне, как человеку, который играл в футбол в опорной зоне, привычнее называть их «опорниками». Они сами себя тоже называют именно так. Было интересно посмотреть, как игроки ставят костыль, под каким углом, ведь костыль по правилам считается продолжением руки. Каждый раз всё глубже погружаешься в тонкости каждой из нозологий. По ходу финальной части у меня возникло сожаление из-за того, что большое количество матчей проходило на разных полях одновременно: ты смотришь футбол на электроколясках, оборачиваешься — а там уже играют «опорники». А на полях, расположенных по диагонали, одновременно играли ребята из категории «тотально слепые»», — рассказал Смертин RT.

Также экс-хавбек лондонского «Челси» подчеркнул, что принять участие в турнире прибыло большое количество новых команд.

«Некоторые из них потерпели крупные поражения, но это вовсе не плохо: у них просто-напросто ещё нет необходимого навыка. В данном вопросе РФС несёт две основные нагрузки и задачи: вовлечение большого количества людей с инвалидностью в футбол и рост уровня новоявленных команд. Общался с одним парнем, они проиграли встречу со счётом 0:18. Так вот если в следующий раз они, к примеру, уступят со счётом 3:9, то это будет очень большим прогрессом и успехом для них... На данный момент футбол — это наиболее значимый социальный феномен, который даёт людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью социализироваться. Ребята соревнуются в конкурентной среде, у них есть возможность коммуницировать друг с другом. На мой взгляд, это главенствующий фактор», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола.