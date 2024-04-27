Федерация бокса Сербии извинились за инцидент с гимном России на чемпионате Европы

Федерация бокса Сербии принесла извинения за эпизод с гимном России на чемпионате Европы.

«Во время исполнения гимна РФ возникли технические проблемы и звук выключился. Приносим извинения сборной России. Но хотим обратить внимание, что и после прерывания звука зал продолжил петь гимн», — приводит слова пресс-службы организации «Матч ТВ».

Исполнение гимна России было прервано из-за технических неполадок во время награждения победительницы чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой. Зрители не растерялись и продолжили петь его без музыкального сопровождения.

В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы. Впервые россиянка выиграла турнир в 2019 году.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Алексей Мазур проведёт свой следующий бой с Лореном Джафетом из Танзании.