Точилин: в «Сочи» были токсичные игроки

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о работе с футболистами команды в прошлом году.

«Нам мешали внутренние проблемы. Были в том «Сочи», мягко говоря, токсичные игроки. Они-то всё и тормозили. Их нужно было сразу убирать. Нынешний «Сочи» — мощный кулак», — цитирует Точилина СЭ.

В декабре 2023 года специалист был уволен с поста главного тренера команды. Он возглавлял «Сочи» с 17 сентября. В настоящий момент наставником сочинского клуба является Роберт Морено.

Ранее сообщалось, что 14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом».