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Bild: Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед»

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», диктовал бывшему наставнику английского клуба Ральфу Рангнику свои правила игры.
Bild: Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Livesey

По информации Bild, футболист заявил тренеру, что он должен играть в четырёх из пяти матчей. Он также отметил, что не будет находиться на скамейке запасных, когда не попадёт в состав команды, а предпочитает смотреть игру из дома.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул английский клуб, перед этим дав разоблачающее интервью. Ральф Рангник был временным тренером МЮ с 2021-го по 2022-й.

Ранее Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой.

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