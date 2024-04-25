Галактионов — об отсутствии его помощника в «Локомотиве»: это внутреннее дело клуба
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Климов вошёл в тренерский штаб «Локомотива» летом, однако 17 апреля был отзаявлен.
«Правда ли, что Климов ушёл? У нас столько администраторов, технического персонала, помощников, вы почему‑то вопросы по ним не задаёте. Это внутреннее дело клуба, кто находится в заявке, кто прилетает на игру, а кто нет», — сказал Галактионов, слова которого приводит «Матч ТВ».
Железнодорожники занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Ранее «Локомотив» вырвал победу в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН».