Суд над экс-чемпионом UFC Веласкесом пройдёт 9 сентября

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Кейн Веласкес предстанет перед судом по делу о покушении на убийство 9 сентября.

По данным MMA Fighting, заседание суда пройдёт в городе Санта-Клара. Изначально оно должно было состояться в январе, однако адвокат бойца Рене Хесслинг попросила судью о переносе.

В 2022 год Веласкес был задержан по обвинению в покушении на Гарри Гуларте, впоследствии обвинённого и представшего перед судом по делу о развратных действиях с несовершеннолетними до 14 лет. Предположительно, насильственные действия тот совершил по отношению к сыну бойца, которому на тот момент было четыре года.

За свою карьеру в MMA Веласкес провёл 17 поединков, в 14 из них одержал победы. В 2010 году он нокаутировал Брока Леснара и в первый раз завоевал титул UFC в тяжёлом весе, однако в следующем поединке потерял звание, проиграв Джуниору Дос Сантосу. Однако уже в декабре 2012-го вновь вернул себе звание, которое удерживал до июня 2015-го.

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