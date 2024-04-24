RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию надеется на поездку подопечных на ОИ-2028

Покровская надеется, что российские синхронистки попадут на Олимпиаду 2028 года

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская надеется, что её подопечные смогут выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию надеется на поездку подопечных на ОИ-2028
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Конечно, однозначно!» — ответила Покровская на вопрос о том, надеется ли она на участие сборной России на Олимпиаде 2028 года.

Также она считает, что главными соперниками китайцев на предстоящих состязаниях являлись бы российские атлеты. 

«Всё относительно. Китайцы и были нашими соперниками. В отсутствии лидеров мирового масштаба — России, китайцы, надеюсь, будут первыми», — добавила специалист в разговоре с ТАСС.

Российские синхронистки ранее объявили о пропуске Олимпиады 2024 года из-за санкций со стороны МОК.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что российские спортсмены смогли бы подтвердить свой статус на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить