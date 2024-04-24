Главный тренер сборной России по синхронному плаванию надеется на поездку подопечных на ОИ-2028
Покровская надеется, что российские синхронистки попадут на Олимпиаду 2028 года
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Конечно, однозначно!» — ответила Покровская на вопрос о том, надеется ли она на участие сборной России на Олимпиаде 2028 года.
Также она считает, что главными соперниками китайцев на предстоящих состязаниях являлись бы российские атлеты.
«Всё относительно. Китайцы и были нашими соперниками. В отсутствии лидеров мирового масштаба — России, китайцы, надеюсь, будут первыми», — добавила специалист в разговоре с ТАСС.
Российские синхронистки ранее объявили о пропуске Олимпиады 2024 года из-за санкций со стороны МОК.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что российские спортсмены смогли бы подтвердить свой статус на чемпионате мира.