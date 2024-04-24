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Колесников и Чикунова стали лауреатами премии «Серебряная лань»

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Российские пловцы Климент Колесников и Виктория Чикунова стали обладателями премии «Серебряная лань».
Колесников и Чикунова стали лауреатами премии «Серебряная лань»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Также премии были удостоены Владимир Леонтьев и Артём Осипенко (оба — самбо), Лилия Хузина (тхэквондо), Елена Крутова (паралимпиец, стрельба из лука), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по итогам голосования лауреатами «Серебряной лани» стали теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, шахматистки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина.

«Серебряная лань» — это премия, которую вручают лучшим спортивным журналистам и атлетам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

Ранее РПЛ переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина».

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