В РУСАДА объяснили Валиевой, что ей нельзя делать во время дисквалификации

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о консультации фигуристки Камилы Валиевой после отстранения.

«Спортсменка, я думаю, делает совершенно правильный шаг, обращаясь за консультацией к нам. Мы находимся в диалоге по вопросу, что в период дисквалификации допускается делать, а что нет. Это пример абсолютно адекватного взаимодействия между Российским антидопинговым агентством и спортсменкой», — приводит слова Логиновой ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.