RT в Telegram
Подпишись

Бобровский — о сейве во втором матче серии Кубка Стэнли с «Тампой»: это было отчаяние

Короткая ссылка
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал феноменальное спасение ворот во втором матче первого раунда с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Бобровский — о сейве во втором матче серии Кубка Стэнли с «Тампой»: это было отчаяние
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Это было отчаяние. Я старался закрыть ворота большей частью тела, и мне удалось сделать сейв», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил бросок защитника «Тампы» Мэтта Дамбы по пустым воротам. Бобровский в невероятном прыжке спиной к площадке отбил шайбу левой рукой.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в Тампе 26 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее «Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского в плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить