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Махачев: бой мечты — это поединок против Эдвардса в полусреднем весе

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём поединке мечты.
Махачев: бой мечты — это поединок против Эдвардса в полусреднем весе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мой бой мечты — это поединок против Леона Эдвардса в полусреднем весе. Я даю шанс полулегковесам, так почему я не заслуживаю шанса на второй титул?» — цитирует Махачева New York Post Sports.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Американский проспект отправил в нокаут француза Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым.

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