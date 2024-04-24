Махачев: бой мечты — это поединок против Эдвардса в полусреднем весе

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём поединке мечты.

«Мой бой мечты — это поединок против Леона Эдвардса в полусреднем весе. Я даю шанс полулегковесам, так почему я не заслуживаю шанса на второй титул?» — цитирует Махачева New York Post Sports.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Американский проспект отправил в нокаут француза Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым.