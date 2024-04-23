Куница признался, как сделал предложение руки и сердца Косторной

Российский фигурист Георгий Куница вспомнил, как решил сделать предложение своей жене Алёне Косторной.

«Стараюсь делать подарки небанальными — не просто положить деньги на стол, условно говоря. Устраиваю какие-то мини-квесты. На воздушном шаре сделал предложение. На двадцатилетие Алёны вручил ей двадцать подарков, совершенно небольшие и недорогие вещи, но был и основной презент», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место. Георгий и Алёна поженились в августе.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Куница рассказал о взаимопонимании на льду с Косторной.