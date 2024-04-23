Железняков — о карьере Трусовой: она пережила психологический срыв

Хореограф Алексей Железняков объяснил, почему фигуристка Александра Трусова не выступает на соревнованиях.

«Думаю, что второе место на ОИ повлияло на Сашу. Она пережила психологический срыв, перегорела — это и дало ей толчок для того, чтобы начать более вольную жизнь без спорта», — цитирует Железнякова Metaratings.

За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова заявила, что на шоу Этери Тутберидзе чувствует себя немного как на соревнованиях.