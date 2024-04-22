Рамирес считает, что Бивол является фаворитом в поединке с Бетербиевым

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался о поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я ставлю на победу Бивола. Он фаворит. Он сможет выстоять 12 раундов против жёсткого нокаутера Бетербиева. Я не думаю, что Бетербиев встречал такого сильного соперника, как Бивол. Мне нравится, как Дмитрий двигается по рингу. Думаю, Бивол выиграет решением судей», — заявил Рамирес в интервью Fight Hype.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.