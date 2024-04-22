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Никитин — о поражении от «Металлурга»: у «Локомотива» нет задачи повторить подвиг

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении от «Металлурга» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Пришло время ставить на зеро? У нас команда «Локомотив» Ярославль, персоналии обсуждать не хочу. Ситуация не критическая, наша задача — выиграть следующий матч. У нас нет задачи повторить подвиг, задача простая — выиграть следующий матч», — цитирует Никитина Sport24.

Встреча завершилась со счётом 2:1. 

В составе ярославского клуба отличился Георгий Иванов. У магнитогорского клуба шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин.

Таким образом, «Металлург» утроил преимущество в серии — 3-0. Четвёртый матч серии состоится в Ярославле и пройдёт 24 апреля.

Ранее трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле.

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