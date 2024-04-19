The Times: Британия смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны

Великобритания смягчит условия участия российских спортсменов в состязаниях на территории страны.

Власти страны в ближайшее время проинформируют свои спортивные федерации о том, что необходимость вводить дополнительные условия проверки нейтральности для спортсменов-олимпийцев из России и Белорусии отсутствует, сообщает The Times.

9 апреля сообщалось, что правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что не боится осуждения за возможное получение нейтрального статуса.