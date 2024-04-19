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The Times: Британия смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны

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Великобритания смягчит условия участия российских спортсменов в состязаниях на территории страны.
The Times: Британия смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны
  • AP

Власти страны в ближайшее время проинформируют свои спортивные федерации о том, что необходимость вводить дополнительные условия проверки нейтральности для спортсменов-олимпийцев из России и Белорусии отсутствует, сообщает The Times.

9 апреля сообщалось, что правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что не боится осуждения за возможное получение нейтрального статуса.

 

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