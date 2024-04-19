Ефимова заявила, что не боится осуждения за возможное получение нейтрального статуса
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«В моей жизни столько осуждений было, что уже нет, не боюсь. Меня постоянно то пресса, то просто люди поднимают до небес и опускают ниже плинтуса», — сказала Ефимова РИА Новости.
Спортсменка отметила, что как бы сильно человек ни старался, быть для всех хорошим не получится, поэтому она совершает те действия, которые нужны лично ей.
«Олимпийское золото — моя мечта, и я ни за что не сдамся, а если сдамся, это уже буду не я», — добавила она.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом.