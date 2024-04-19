Ефимова заявила, что не боится осуждения за возможное получение нейтрального статуса

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением относительно возможного получения нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже и потенциально последующей за этим действием критики в свой адрес.

«В моей жизни столько осуждений было, что уже нет, не боюсь. Меня постоянно то пресса, то просто люди поднимают до небес и опускают ниже плинтуса», — сказала Ефимова РИА Новости.

Спортсменка отметила, что как бы сильно человек ни старался, быть для всех хорошим не получится, поэтому она совершает те действия, которые нужны лично ей.

«Олимпийское золото — моя мечта, и я ни за что не сдамся, а если сдамся, это уже буду не я», — добавила она.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом.