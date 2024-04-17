Мать Овечкина — о погоне сына за рекордом Гретцки: надо просто играть

Татьяна Овечкина оценила выступления своего сына Александра и выход «Вашингтона» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера. И Сашка молодец, как всегда. Что касается погони за Гретцки, то я к этому спокойно отношусь, это у вас какие-то прогнозы, вы все считаете что-то, а надо просто играть», — сказала Овечкина ТАСС.

Последний матч регулярного чемпионата столичная команда провела с «Филадельфия Флайерз» и одержала победу со счётом 2:1. Овечкин отметился забитой шайбой.

Таким образом, «Вашингтон» набрал 91 очко, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и вышел в плей-офф НХЛ, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин был признан третьей звездой матча с «Филадельфией».