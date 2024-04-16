Матыцин заявил, что называть российских спортсменов иноагентами недопустимо
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«Каждый на своём месте должен доказывать и выполнять свой профессиональный долг: спортсмены — на спортивных площадках, тренеры — в их подготовке. Термины типа «иноагент», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы», — цитирует Матыцина ТАСС.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Дмитрий Васильев назвал заявление Позднякова о теннисистах слишком жёстким.