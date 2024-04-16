«Матч ТВ»: Абаскаль улетел из России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль 16 апреля улетел из России.

По информации «Матч ТВ», специалист накануне встретился с игроками и пообщался с ними в неформальной обстановке. Сегодня он вместе с семьёй покинул Россию.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее Роман Зобнин поблагодарил Абаскаля за доверие и совместную работу в «Спартаке».