RT в Telegram
Подпишись

«Матч ТВ»: Абаскаль улетел из России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль 16 апреля улетел из России.
«Матч ТВ»: Абаскаль улетел из России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации «Матч ТВ», специалист накануне встретился с игроками и пообщался с ними в неформальной обстановке. Сегодня он вместе с семьёй покинул Россию.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее Роман Зобнин поблагодарил Абаскаля за доверие и совместную работу в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить