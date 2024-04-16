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В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпийских игр — 2024 в Париже

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В Греции зажгли олимпийский огонь перед летними Играми в Париже.

На церемонии зажжения огня присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос и другие официальные лица.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.

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