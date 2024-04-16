Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: не супердворец

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о строительстве школы фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани.

«Проект получился симпатичный, функциональный. Это не супердворец, проект на один лёд, но мы предусмотрели всё», — цитирует Леонову «Матч ТВ».

Она добавила, что проект завершится в этом году.

Загитова сообщила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее Загитова заявила, что проект школы фигурного катания её имени находится в работе.