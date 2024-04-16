Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: не супердворец
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«Проект получился симпатичный, функциональный. Это не супердворец, проект на один лёд, но мы предусмотрели всё», — цитирует Леонову «Матч ТВ».
Она добавила, что проект завершится в этом году.
Загитова сообщила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.
Ранее Загитова заявила, что проект школы фигурного катания её имени находится в работе.