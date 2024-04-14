Медведева не понимает, почему Самоделкину называют предательницей из-за желания сменить гражданство

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о смене гражданства другими спортсменами.

«Почему реакция настолько разная? «Предательница. Соня Самоделкина за Казахстан, да как ты смеешь?» А вот Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. «Ребята всё выполнили, молодцы, пускай катаются, есть возможность», — сказала Медведева в YouTube-шоу «Каток».

Также она вспомнила, как общественность называла её предательницей после переезда в Канаду при смене тренера.

В июне 2023 года исполком ФФККР удовлетворил запрос на переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Тем же летом стало известно, что Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

Ранее Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.