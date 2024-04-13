Смородская: Абаскалю надо сделать подарок — неустойку за расторжение контракта

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась за увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Конечно, Абаскаля гнать надо давно. Он за полтора года не поставил игру, не сплотил команду, не умеет ничего. Надо сделать ему подарок в виде неустойки за расторжение контракта», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

13 апреля в матче 24-го тура РПЛ красно-белые проиграли «Сочи» со счётом 0:1.

В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.