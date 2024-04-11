Агент Роши: предложение ЦСКА по контракту не соответствует ценности Виллиана для клуба

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о переговорах с клубом о продлении контракта.

«Да, ЦСКА сделал предложение, но оно непоследовательно и не соответствует ценности и значимости Виллиана для клуба. На данный момент он стоит гораздо больше», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя мячами и одной передачей. Его контракт действует до 2025 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым до 2025 года.