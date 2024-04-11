RT в Telegram
Подпишись

Агент Роши: предложение ЦСКА по контракту не соответствует ценности Виллиана для клуба

Короткая ссылка
Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о переговорах с клубом о продлении контракта.
Агент Роши: предложение ЦСКА по контракту не соответствует ценности Виллиана для клуба
  • Gettyimages.ru

«Да, ЦСКА сделал предложение, но оно непоследовательно и не соответствует ценности и значимости Виллиана для клуба. На данный момент он стоит гораздо больше», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя мячами и одной передачей. Его контракт действует до 2025 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить