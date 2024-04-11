Горячкина — о Турнире претенденток: пока делаю всё, что могу

Российская шахматистка Александра Горячкина высказалась о победе над Нургюл Салимовой из Болгарии в шестом туре Турнира претенденток.

«В целом для меня несложно было играть. Только долго. Почему-то партия для соперницы вообще не сложилась. Туров ещё много. Я пока делаю всё, что могу», — приводит слова Горячкиной пресс-служба ФИДЕ.

После шести туров Горячкина занимает второе место в турнирной таблице с четырьмя очками.

В следующем туре россиянка сыграет китаянкой Тань Чжунъи.

Ранее Ян Непомнящий прокомментировал ничью с Фабиано Каруаной в матче шестого тура Турнира претендентов.