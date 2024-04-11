Черчесов: институт сборных должен существовать, знаю, как это важно для страны

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о необходимости национальной команды в данный момент.

«РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. В моём понимании институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.