Черчесов: институт сборных должен существовать, знаю, как это важно для страны
- РИА Новости
«РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. В моём понимании институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.