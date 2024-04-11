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Личка: «Динамо» не проклято, будем стараться забирать свои очки

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не считает, что команда проклята.
Личка: «Динамо» не проклято, будем стараться забирать свои очки
  • Gettyimages.ru

«Считаю ли, что команда проклята? Нет. Будем стараться забирать свои очки в следующих матчах. У нас ещё игра с «Краснодаром», игра с «Зенитом» дома», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

В ближайшем матче «Динамо» 14 апреля сыграет с «Уралом» в матче 24-го тура РПЛ.

Ранее Личка оценил вероятность чемпионства «Динамо» в текущем сезоне.

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