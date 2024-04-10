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Губерниев — о словах Загитовой про китайцев: она зрит в корень

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая заявила, что россияне и китайцы являются сородичами.
Губерниев — о словах Загитовой про китайцев: она зрит в корень
  • РИА Новости

«А в чём она не права? Мы сейчас делаем всё, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Вот вы вызываете такси, и к вам приезжает сородич автомобиля «Москвич», например. С прекрасным гордым русским названием «Москвич». Разве нынешний «Москвич» не сородич китайского автомобиля?» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что фигуристка «зрит в корень» с учётом происходящего в экономике, торговых связей двух стран, внимания к Востоку со стороны россиян.

Губерниев понимает, почему Загитова назвала китайцев сородичами, но задаётся вопросом: «Кем китайцы считают россиян?»

«Думаю, пока даже Алина не знает ответ на него. Но она во многом права», — добавил он.

Ранее Губерниев заявил, что со стороны россиян бойкота Олимпиады нет.

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