Почётный президент ОКР Жуков: Промес уже сыграл свой последний матч за «Спартак»
- РИА Новости
«На мой взгляд, Промес уже не вернётся в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых», — сказал Жуков «Спорт-Экспрессу».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.