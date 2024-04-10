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Почётный президент ОКР Жуков: Промес уже сыграл свой последний матч за «Спартак»

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков высказался относительно ситуации вокруг футболиста красно-белых Квинси Промеса.
Почётный президент ОКР Жуков: Промес уже сыграл свой последний матч за «Спартак»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Промес уже не вернётся в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых», — сказал Жуков «Спорт-Экспрессу».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.

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