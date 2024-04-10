Всадница Елизавета Орехова сменила российское спортивное гражданство на нидерландское

Российская всадница Елизавета Орехова приняла решение о смене спортивного гражданства на нидерландское.

Спортсменка переехала в Нидерланды более 10 лет назад и с тех пор не принимала участия в состязаниях на территории России. Вместо этого Орехова выступала на соревнованиях в странах Западной и Южной Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации конного спорта.

Так как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее всадница Слащёва сменила российское спортивное гражданство на бельгийское.