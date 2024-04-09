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Мостовой назвал самое ценное качество футболиста «Локомотива» Пиняева

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Не могу сказать, что Пиняев проваливает сезон. Какое у него главное качество? Самое ценное качество Пиняева — умение обыграть на скорости один в один. У нас таких игроков раз‑два и обчёлся», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Пиняев несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 30 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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