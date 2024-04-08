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Роднина: МОК ведёт не то что двойную, а тройную игру

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о Международном олимпийском комитете (МОК).

«И сколько бы мы ни говорили, что спорт — не политика, над Олимпийскими играми всё же время экспериментирует как раз политика. Вся история олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов — и началось это чуть ли не со второй Олимпиады современности. Сегодня ситуация обострилась, по моему мнению, по той простой причине, что сам МОК ведёт уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения», — цитирует Роднину «Газета.Ru».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.

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