Metaratings: Янсен — не основной кандидат на смену Абаскалю в «Спартаке»
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По информации Metaratings, специалист не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.
Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Как сообщают СМИ, в случае увольнения Абаскаля из «Спартака» клуб назначит Янсена на его пост.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.