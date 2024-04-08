Metaratings: Янсен — не основной кандидат на смену Абаскалю в «Спартаке»

Московский «Спартак» действительно контактировал с представителями нидерландского тренера Паскаля Янсена.

По информации Metaratings, специалист не является основным кандидатом на смену Гильермо Абаскалю.

Напомним, что испанец возглавляет «Спартак» с 2022 года. В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Как сообщают СМИ, в случае увольнения Абаскаля из «Спартака» клуб назначит Янсена на его пост.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.