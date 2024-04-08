Орещук: на Смолова давит то, что «Динамо» не предлагает новый контракт

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о результативности нападающего Фёдора Смолова.

«Не думаю, что он тренируется спустя рукава, возраст тоже не играет здесь большую роль. Мне кажется, что, наоборот, чем старше нападающие, тем они более хладнокровны. Плюс «Динамо» сейчас играет немного в другой футбол, где нужно постоянно прессинговать, а Федя часто отходит к своим воротам и начинает атаки из глубины», — цитирует Орещука РИА Новости.

Последний раз игрок забивал гол в лиге в середине сентября в матче восьмого тура с «Пари НН».

Самая худшая серия Смолова составляет 45 матчей. Тогда он не забивал с 2011 по 2014 год.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии команды после двух поражений в РПЛ.