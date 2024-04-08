Марадишвили порвал крестообразную связку и будет прооперирован в Германии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил диагноз игрока команды Константина Марадишвили.

«Константин действительно порвал крестообразную связку колена. Операция пройдёт в Германии на этой неделе. Сейчас мы собираем документы», — цитирует Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Игрок получил травму в матче с «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Марадишвили вышел в старте и покинул поле на 31-й минуте из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.