Алдонин вспомнил три лучших матча Акинфеева в карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о лучших матчах голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева.

«Финал Кубка УЕФА в Лиссабоне, победа над «Рубином» в чемпионате России в сезоне-2015/2016, когда чемпионами стали. И, конечно, матч против сборной Испании на чемпионате мира», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Сегодня российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 761 матче, в которых пропустил 686 мячей. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев рассказал, что извинялся перед партнёрами после своих неудачных матчей.