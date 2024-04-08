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Акинфеев: до 30 лет у меня были быстрые и мощные ноги, а потом возраст и травмы сказались

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что раньше он был быстрым игроком.

«В молодости — лет с 16 и до 30 — ноги были достаточно быстрые, плюс мощные от природы. За счёт этого вылазил, мог быстро перемещаться. Потом сказался и возраст, и последствия травмы», — цитирует Акинфеева Sports.

Он добавил, что недавно посмотрел на себя в матче с «Арсеналом» в 2006-м и «кайфанул» от своей игры.

Сегодня российскому голкиперу исполнилось 38 лет. Он выступает за ЦСКА с 2003 года.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом.

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