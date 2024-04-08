Смородская: Абаскаля надо убирать как можно скорее, он абсолютно ничего не умеет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после матча 23-го тура РПЛ с «Динамо».

«Что Абаскаль сделал для «Спартака»? Игроки выглядели так, как будто первый раз играли друг с другом. Отвратительная игра! Я минимум полгода говорю, что Абаскаля надо убирать как можно скорее. Тренер абсолютно ничего не умеет», — приводит слова Смородской Metaratings.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо».