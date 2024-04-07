Радимов — Лещуку: если к 28 года сыграл в РПЛ 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23 го тура со «Спартаком».

«У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 года сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.

В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук», — написал Радимов в Telegram.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Оба мяча красно-белые забили после того, как Лещук неудачно попытался зафиксировать мяч в руках после ударов соперников.

Ранее Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.