Радимов — Лещуку: если к 28 года сыграл в РПЛ 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь
«У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 года сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.
В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук», — написал Радимов в Telegram.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Оба мяча красно-белые забили после того, как Лещук неудачно попытался зафиксировать мяч в руках после ударов соперников.
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