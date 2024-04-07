Российские борцы завоевали 8 лицензий для участия в Олимпиаде по итогам турнира в Баку
- РИА Новости
Борцы вольного стиля Артур Нйфонов и Алихан Жабраилов завоевали для сборной России лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
До этого на турнире это сделали ещё шесть борцов, среди которых два борца греко-римского стиля — Милад Алирзаев и Сергей Семёнов, а также участницы женских соревнований Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее американский борец Снайдер пожелал Абдулрашиду Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.