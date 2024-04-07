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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ

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Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «Ахмат Арена» завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

В составе победителей отличился Алексей Миранчук, который нанёс точный удар на 21-й минуте, и Сергей Пиняев, забивший на 58-й минуте. 

Таким образом, москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков, а «Ахмат» — на 12-й позиции (20 турнирных баллов).

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».

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