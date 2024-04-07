«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Ахмат Арена» завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.
В составе победителей отличился Алексей Миранчук, который нанёс точный удар на 21-й минуте, и Сергей Пиняев, забивший на 58-й минуте.
Таким образом, москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков, а «Ахмат» — на 12-й позиции (20 турнирных баллов).
Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».