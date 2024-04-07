Федотов поругался с игроками ЦСКА из‑за пропущенного мяча в концовке матча с «Факелом»
- РИА Новости
«Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию, должно быть всё под контролем. Наказание сразу пришло», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу арамейской команды. Единственный гол воронежской команды был забит на 94-й минуте.
Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».