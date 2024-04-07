Малышев: не надо искать подтекста в комплектовании «Спартака-2» игроками из Донбасса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев объяснил комплектование второй команды красно-белых футболистами из Донбасса.

«Не надо в этом искать никакого подтекста, мы просто пытались пригласить лучших ребят, которые доступны на данный момент. Главная задача — подготовка сильных игроков для основной команды», — сказал Малышев ТАСС.

В составе московской команды выступают воспитанники донбасской футбольной школы — Руслан Войцеховский, Николай Ищенко, Виталий Карпенко и Артём Шоларь.

Ранее «Спартак-2» обыграл «Иркутск» в первом официальном матче после возрождения.