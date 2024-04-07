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Вольф: никто не догонит Ферстаппена в этом году

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Глава Mercedes Тото Вольф оценил шансы пилота Red Bull Макса Ферстаппена на очередное чемпионство в сезоне «Формулы-1».
Вольф: никто не догонит Ферстаппена в этом году
  • Gettyimages.ru

«Никто не догонит Макса в этом году. Его пилотаж и машина просто захватывающие. По сути, теперь нынешний сезон — это борьба за звание лучшего из остальных», — цитирует Вольфа ESPN.

Сегодня Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии «Формулы-1». Нидерландец быстрее всех преодолел 53 круга на автодроме «Сузука».

Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес, замкнул тройку Карлос Сайнс — младший из Ferrari.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Японии.

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